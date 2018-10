SIN RASTROS JOVEN DESAPARECIDA DESDE HACE MÁS DE OCHO AÑOS

Podría interesarte: 29 mujeres asesinadas de enero a julio en Nicaragua

De angustia y dolor está compuesta la vida de la, una mujer humilde y trabajadora, que ha pasado los últimos ocho años de su vida llorando y tratando de encontrar a su hijaquienun 28 de diciembre del 2009 en la Laguna de Apoyo. En ese entonces tenía 17 años. La jovencita de ojos claros, cabello negro, y figura esbelta, que soñaba con ser modelo profesional desapareció y su familia asegura que el lapso de tiempo en el que no la encuentran ha sido una agonía terrible."Para nosotros no hay diciembre, no hay nada. La única distracción es mi trabajo" dijo Irene Postosme, madre de la joven. "Yo no se lo deseo a nadie, ¡esto ha sido terrible, terrible! Esto ha sido una agonía para mí", agregó.La expolicía sostiene una fotografía de su hija en la sala de su casa | Foto: 100% NOTICIASLa familia ha circulado fotografías de Gabriela, sin embargo se ha hecho imposible dar con el paradero de ella. Melida Fonseca, abuela de la joven desaparecida pidió a las autoridades policiales que encuentre a su nieta sea como sea, tal y como lo hicieron conJunto a la jovencita, también desapareció el Joven Axel Orellana, el día de la tragedia, la familia de Gabriela recibió una llamada anónima diciéndoles que su hija había desaparecido.