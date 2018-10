CONDOR GOLD ANUNCIA MARCHA A FAVOR DE EXPLORACIÓN MINERA

10:56 a.m.

CONDOR GOL PODRÍA TOMAR OTRAS MEDIDAS

La empresa minera Condor Gold anunció una marcha mañana viernes 11 de agosto en la Mina la India, Municipio de Santa Rosa del Peñón en el departamento de León, luego de la resistencia de varios pobladores para que la empresa realice exploraciones en unas propiedades privadas del lugar. Según un comunicado emitido por"fue organizado por un grupo de entre 20 y 40 personas que se identificaron como miembros del denominado Comité Anti Minas", y supuestamente las labores de perforación se ha visto afectada por el actuar de un pequeño grupo de habitantes de esta comunidad, quien impidió el paso de los equipos de trabajo desde el pasado viernes".Condor Gold reiteró en la misiva que han visitado casa a casa a familiares de las diferentes comunidades no obstante esto fue negado el día de ayer por un representante delquien alegó que la empresa no ha hecho una convocatoria pública para explicar detalladamente las supuestas afectaciones en el lugar.La compañía advirtió que si las actividades se posponen la empresa tendría que prescindir de unos 60 trabajadores de la localidad, lo que afectaría a unas 300 personas de la comunidad y si los plantones se prologan se verían afectados"Estas manifestaciones, que se mantienen hasta el día de hoy,sino que, han interrumpido las labores diarias de güiriseros, transportistas dueños de rastras y a los mismos pobladores que no pueden circular con normalidad", aseguró la empresa.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!