TRABAJADORES DE CONDOR GOLD VIAJAN HASTA MANAGUA A PEDIR ASISTENCIA DE DDHH

Tres trabajadores de la—que aseguraron ser la representación de las personas que laboran en ese institución— viajaron desde León hasta Managua este viernes para pedir la asistencia de organismo defensores de derechos humanos. Los mineros solicitan que los dejen trabajar. El viaje de los trabajadores surge luego de varios días de protesta por parte de comunitarios quienespor supuestamente estar contaminando las fuentes hídricas. La empresa ha advertido por su parte que podría prescindir del servicio de los trabajadores de Condor Gold por las protestas. “Estas manifestaciones, que se mantienen hasta el día de hoy, no sólo limitan a la empresa, sino que, han interrumpido las labores diarias dey a los mismos pobladores que no pueden circular con normalidad“, aseguró la empresa.Julio César Castillo, uno de los trabajadores que viajó hasta Managua aseguró que la preocupación de ellos "es por la tensión que se vive (en la Mina La India) porque los comunitarios están interviniendo en nuestras labores. Llegamos a la empresa con toda la voluntad de trabajar y poder llegar el sustento diario pero hay un grupo que no está bien informado de todo el trabajo que se realiza y no quiere que la empresa trabaje. Demandamos nuestro derecho deSegún Castillo unas 96 personas laboran en la empresa. Los comunitarios de Mina La India por su parte han dicho que lasupuestamente ha escondido la información que requieren.