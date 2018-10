EXTRABAJADORES DE NICALIT DEMANDAN INDEMNIZACIÓN AL ESTADO

Un grupo dese plantaron en las cercanías de la casa de gobierno, para demandar el pago de unaque fueron vendidas en 1992, cuando la empresa pasó del Estado a manos privadas. Según sus cálculos a ellos les corresponde más de 1 millón de dólares por los intereses que ha generado la cifra que en un principio era de 601 mil 600 dólares. “Todo lo que ha generado en intereses, ahorita estamos llegando al millón y algo, hemos duplicado lo que era el monto que nos correspondía en ese momento” dijo Alfredo Gutiérrez, ex trabajador de Nicalit.“Nosotros trabajamos en una empresa riesgosa, trabajábamos con material contaminante, mucha gente enferma y estas alturas vamos muriendo poco a poco”, expresó Francisco Baltodano, ex trabajador de Nicalit. “Ya estamos viejos de andar en esto, 24 años de andar en esto y andamos haciendo el último esfuerzo los que podemos venir porque ya todos, la mayoría somos mayores de 60 años”, comentó Manuel Brantome, ex trabajador de Nicalit., que era propiedad estatal, fue privatizada en 1992 y los trabajadores tenían derecho a recibir unade la misma, a esto se suma el interés anual del 3% por cada año que se atrasara, pero hasta el momento el gobierno no les ha dado respuesta.