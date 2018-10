EL FUTURO INCIERTO DE LA PINTURA “DOÑA PETRONA”

Este sábado se conoció que la pintura “”, cuadro creado por el joven pintorno fue presentado en una exposición de los alumnos de la Escuela de Lienzos en el Club Social deLa pintura “” además de crear admiración a miles de personas que conocieron, por la noticia de la muerte de la anciana en el que está inspirado, su origen humilde y esfuerzo diario para ganarse la vida hasta sus 96 años; y las habilidades del joven pintor que pasó días y noches en la elaboración de la misma; tambiénde doña Petrona, quienes acusan a Zamora de lucrarse con la imagen de la fallecida.Supuestamente algunos nietos de la anciana enviaron una carta al joven pintor en la que le informan quesi este continúa exhibiendo y ofertando el cuadro. “Por petición de ellos no vamos a exhibir la pintura. Me enviaron una carta casi amenazándome, ellos lo tomaron a mal. Después de conocerme, dos días después ya no me conocen. No sé qué va a pasar, la pintura no se va a vender, pero también quisiera tener una conversación con ellos”, expresó Oscar a 100% Noticias.“Yo siempre estuve comprometido con doña Petrona, le ayudé con lo poquito que tenía, lo que ella me especificaba era alimentación, no una cantidad de dinero. La pintura que yo hice, no la hice con la intensión de ganar dinero, sino con la intensión de profundizar mi técnica, porque yo tenía un poco de miedo de hacer cosas grandes y con doña Petrona logré hacer eso. Nadie sabía que ella iba a fallecer, las cosas están mal interpretadas, la pintura también la hice para seguir ayudándola, nosotros la tenemos como una persona ejemplar, de gran valor”, explicó el artista.Oscar comenta que el, pues en la exposición se vendería en forma de subasta, y que en este evento el objetivo principal es demostrar ely sus ganas de ayudar a las personas. “Yo quiero que la familia sepa que yo sentía un gran cariño por la señora, porque por ella es que yo logré hacer esta pintura, con ella me inspiré. Doña Petrona cuando yo llegaba a su casa, ella me daba su bendición y yo me sentía bien estar ahí. La familia lo sabe y yo no sé por qué ahora dicen eso”, se pregunta el joven.Oscar agrega que el cuadro que inmortalizó a la anciana lo tiene guardado en su vivienda, sin saber qué va a suceder con él. *Fotos de Las Segovias en las noticias / Oscar Zamora