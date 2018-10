NOMBRAN A JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA COMO NUEVO DIRECTOR DEL INE

5:45 a.m.

Con 76 votos a favor, 13 abstenciones y 2 presentes, lacomo nuevo director(INE), tras la renuncia del general en retiroSe prevé quesea juramentado en los próximos días. El nuevo director electo es licenciado en Economía, graduado en la Unión Soviética, y es miembro del Consejo Directivo de esta institución desde abril del 2014.En la, diputados del(PLC), por considerar que el trámite de urgencia, violenta la ley orgánica de la. “Definitivamente la Asamblea Nacional no debe, ni deberá hacer nunca una clara resonancia del Poder Ejecutivo de Nicaragua, aquí deben cumplirse con los procedimientos establecidos en nuestra propia ley orgánica, y en estos casos ha sido un mandato del Partido Liberal Constitucionalista en que no vamos a continuar apoyando las iniciativas de urgencia que presenta el ejecutivo de gobierno. Debe cumplirse con el procedimiento legislativo, se debe de mandar a una comisión especial porque todos los partidos políticos, principalmente PLC que tiene gente con experiencia, con capacidad y con suficiente profesionalismo podemos presentar nosotros candidato para que ocupe ese cargo en el Instituto Nicaragüense de Energía (…) Vamos a votar en contra”, dijo minutos antes de la votación, diputado del PLC. “Ya estamos cansados que el Poder Ejecutivo esté mandando trámites de Urgencia. Nosotros tenemos varias propuestas, ellos quieren acaparar y asumir todo los cargos públicos. Nos preguntamos ¿por qué el expresidente de INE está renunciado, a qué se debe? , ¿Por qué eso no lo sacan a luz?”, señaló el diputado liberal. *Foto: END