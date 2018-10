MUJER PRESA POR AGREDIR A SU EXPAREJA

8:53 a.m.

El hombre asegura que ha vivido varios años maltrato | Foto: Donaldo Hernández

PIDE PERDÓN POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La audiencia inicial fue programada para el día 25 de agosto

Una mujer es acusada en Juzgados de Managua por el delito deen perjuicio de un hombre en un barrio de Managua. De acuerdo con la acusación que hace el Ministerio Público, Eduardo José Meléndez Sandoval inició una relación de pareja informal con una joven desde el año 2010.sin embargo desde año 2013, la víctima dejó la relación ya que la acusada —según la Fiscalía— le fue infiel. La acusada con el fin de intimidar a la víctima, utilizaba a su hija para manipularlo y le decía que llegaría al trabajo a protagonizar escenas violentas para que lo despidieran."Ella me llamaba a uso y antojo. Yo tengo miedo que llegue a mi trabajo y me despidan", dijo Meléndez.Eduardo José Meléndez Sandoval aseguró tener miedo de la violencia de su expareja | Foto: Donaldo Hernández El final del supuesto ciclo de violencia se dio el pasado 19 de marzo de 2017 cuando la pareja decidió ir a tomar licor para ver la pelea del "Chocolatito", y posteriormente al calor de los tragos, la fémina le reclamó al sujeto sobre su relación con otras mujeres;La mujer al escuchar los argumentos de su pareja empezó a rasguñarlo y a agredirlo por lo que él decidió huir hacia la casa de la víctima donde convivían y estando ahí, la supuesta agresora tomó una raja de leña y lo golpeó ocasionándole lesiones enLa jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de la capital, Indiana Gallardo admitió la causa y mandó a"No trabajás, no estudiás, es el único argumento para que yo te cambie la medida", dijo la jueza Gallardo. La fémina al escuchar la medida dictada por la juez pidió disculpas al su expareja.

