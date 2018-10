CSE DA PRÓRROGA PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Elel periodo de inscripción de candidatos a Alcaldes, Vicealcaldes y Concejales de las próximas. El calendario original establecía del 14 al 21 de agosto como fecha para que los partidos políticos presentaran la lista de sus candidatos. Partidos como el(PLI) y(ALN) solicitaron ante Poder Electoral dicha prorroga. Cada partido político deberá al menos presentar una lista de 6 mil 60 candidatos. “La solicitud no sé quiénes más la hicieron, yo soy franco en decirlo lo hice ayer en la tarde, miré la necesidad de hacerlo”, dijo, representante legal del PLI. “Eso es muy importante porque de alguna manera nos permite a los partidos acomodarnos y cumplir con todos los requisitos que el Consejo nos está demandando”, señaló, presidente del ALN.Para el(PLC), la prórroga, busca tapar las debilidades delque no ha logrado completar sus listas. “Yo creo que más bien se trata de pleitos internos que tiene el partido de gobierno, hay muchísimos lugares en el territorio donde el Frente Sandinista todavía no tiene sus candidatos definidos porque no se han podido poner de acuerdo”, comentó, vicepresidenta del PLC. “Yo vi a gente del PLC visitando varios cementerios aquí en Managua y en otros municipios, a lo mejor andar terminando su lista de candidatos”, expresó el diputado, aliado del FSLN. Hasta la fecha solo la(APRE) y el Partido Conservador han inscrito candidatos.