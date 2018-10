LOS FUNCIONARIOS QUE FREEDOM HOUSE SEÑALA DE CORRUPTOS EN NICARAGUA

11:07 a.m.

En la foto el presidente Daniel Ortega saluda a los simpatizantes del FSLN en un acto público

A fondo: TODO LO QUE DEBÉS SABER SOBRE LA NICA ACT

COSEP SE DEFIENDE

Varios funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega podrían formar parte de una lista de personalidades supuestamente, según dijo Carlos Ponce, director para América Latina de la organizacióndurante el programa matutino Jaime Arellano en La Nación que se transmite en 100% NOTICIAS. Ponce aseguró que las leyes que su organización promueve como laciertos nombres de funcionarios relacionados a "gobiernos corruptos". "Nuestra organización ha venido promocionando leyes...algunas permiten promover ciertos nombres de funcionarios o banqueros o personas relacionadas con algunos gobiernos que son corruptos y violadores de derechos humanos, o sea en (Nicaragua) Francisco Rosales (Magistrado de la Corte Suprema de Justicia), Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, o Roberto Rivas, (presidente del Consejo Supremo Electoral), César Zamora, (presidente de la Cámara de Energía), Gustavo Porras (presidente de la Asamblea Nacional) o Aminta Granera (jefa de la Policía Nacional) .., dijo Ponce.Además señaló que en Nicaragua "hay un capital que se beneficia de la dictadura", en referencia al sector privado del país por la alianza con el gobierno del presidente Daniel Ortega.Carlos Ponce, director para América Latina de la organización Freedom House Ponce además realizó una fuerte crítica al sector privado del país. Latienen felices...a eso lo llamo la dictadura moderna (porque) está protegida por el gran capital", señaló. El representante de Freedom House aseguró que los empresarios nicaragüenses llegan a Estados Unidos a hacer campaña en contra de lala cual pretende condicionar los préstamos de organismos multilaterales al gobierno nicaragüense."El Cosep es que está activamente defendiendo al gobierno, no importa que el gobierno no tenga transparencia electoral, transparencia en la gestión pública" explicó.Al respecto el presidente del sector privado, José Adán Aguerri respondió a los señalamientos de Ponce indicando que "este señor no conoce sobre Nicaragua más que los otros nicaragüenses le llegan o le mandan a decir"; además calificó como un acto irresponsable las declaraciones de Ponce cuando se refirió a una supuesta lista de corrupción quedonde se mencionaría a varios funcionarios nicaragüenses y empresarios, dentro de ellos el presidente de la Cámara de Energía, César Zamora. "Hoy este señor en un acto completamente irresponsable, mencionó a un miembro del sector privado (...) nosotros aquí queremos dejar claro el respaldo absoluto a, es tal el nivel de ignorancia de este señor y de las personas que lo alimentan en Nicaragua que son quienes lo que realmente están haciendo que esto vaya más allá y se vuelva un tema personal..", subrayó Aguerri.El presidente del COSEP, José Adán Aguerri durante una entrevista

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!