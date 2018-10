EXMILITAR HABÍA SIDO DENUNCIADO TRES VECES POR VIOLENCIA CONTRA MUJER

A los únicos que responsabilizo es la policía, si ellos hubieran hecho algo al momento no se hubiese dado lo que se dio -Familiar de Karla Estrada

Tres denuncias en lahabían realizado los familiares de Karla Patricia Estrada, la mujer de 33 años que posiblemente sea quien apareció en estado de descomposición en un predio baldío que colinda con el barrio Villa Cuba. La fémina que había sido reportada como desaparecida desde el 10 de agosto junto a su esposo el ex militar Francisco Ariel Mercado mientras participaban en una actividad religiosa, según denunciaron a 100% NOTICIAS, familiares de Estrada. "Él era muy agresivo, no quería que fuera a ningún lado. Lo denunciaba pero siempre un comandante mayor le decía que lo iba a sacar; puso tres veces denuncias y no le hicieron caso, siempre lo sacaban",Natalia Rostrán, hija de la presunta víctima."Siempre fui testigo de quey violentamente; puso denuncias y siempre salía libre. Le pido a las autoridades que actúen con responsabilidad; a las mujeres no la escuchan y por eso pasan esas cosas. Ese es un hombre violento y agresivo. Hace un mes se la quise quitar porque se la llevaba a la fuerza. Yo le tenía miedo", aseguró Dominga Estrada, tía de la presunta víctima. https://twitter.com/100noticiasni/status/898587556132122625 El(IML) aún no ha presentado el dictamen para comprobar si la mujer corresponde a Estrada; no obstante los familiares aseguran que podría tratarse de la fémina por la ropa y algunos datos que corresponden a la mujer.

