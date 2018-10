EXCOMBATIENTES: “GOBIERNO SE ESTÁ CARCAJEANDO DE NOSOTROS”

Los excombatientes delexigen la reglamentación de laaprobada por la Asamblea Nacional en enero del 2013. Lacomo la entrega de pensiones, medicinas y viviendas para los ex combatientes de guerra y que lleva 4 años esperando ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. “Que se nos de la pensión que por Ley nos corresponde por los años de servicio las cuales nos la han negado”, expresó Gustavo Ruíz, miembro del. “Queremos medicinas y viviendas dignas. Nosotros no tenemos un techo digno donde podamos recopilar estas aguas que nos están cayendo encima. El gobierno se está carcajeando de nosotros”, dijo Carlos García, ex combatiente delPor su lado, el diputado, aliado al FSLN señaló que dentro de estos grupos de ex combatientes impera el desorden. “El problema es las divisiones internas, se hace un acuerdo con uno, se dividen, entonces aparece otro grupo que reclaman reivindicaciones, entonces es un cuento de nunca acabar”, comentó Navarro. Latambién establece que los desmovilizados de guerra podrán obtener los beneficios de los 36 programas sociales que impulsa el actual Gobierno.