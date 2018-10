LA EXFISCAL LUIS ORTEGA LLEGA A BRASIL PARA HABLAR DE VENEZUELA

Con información de El Mundo

, aterrizó poco antes de la medianoche del martes en el aeropuerto de Brasilia para participar de un encuentro en la Fiscalía General de la República de la capital de Brasil que reúne este miércoles a los jefes de los ministerios públicos de losOrtega salió desde Colombia, país que la acogió el pasado viernes, cuando escapó de Venezuela por "persecución ideológica de la dictadura de Maduro", gobierno que la destituyó el pasado 5 de agosto por lo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) denominóContra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por lay de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.La ex fiscal llegó a Brasilia acompañada de su marido, el diputado Germán Ferrer, y por dos asesores. El secretario de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía General de la República, Vladimir Aras, la recibió en el aeropuerto bajo fuertes medidas de seguridad, pero no hubo ningún tipo de protesta o percance. A su llegada, Ortega aseguró que este miércoles tras la reunión con los fiscales de Mercosur daría algunas declaraciones: "Voy a hablar deel caso de corrupción en Venezuela y mi situación". Según Aras, la ex fiscal participará en el encuentro como "invitada especial" de la delegación brasileña, ya que no podría representar a Venezuela porque Mercosur suspendió la participación del país por "romper la cláusula democrática" que exige el bloque regional. Se prevé que durante el evento la ex fiscal hable sobre el caso Oderbrecht, definido por elcomo "el mayor escándalo de sobornos extranjeros de la historia".