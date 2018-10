FREEDOM HOUSE SE RETRACTA DE LISTA DE CORRUPTOS EN NICARAGUA

Tras la polémica desatada en Nicaragua por los nombres revelados por el director de la organizacióndijo arrepentirse de haber mencionado al presidente de la Cámara de la Energía de Nicaragua,y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Las declaraciones fueron leídas por Jaime Arellano, director de un programa de televisión que lleva su nombre y transmite en 100% NOTICIAS. “Me arrepiento de haberlo mencionado (a César Zamora) porque no es funcionario público. En ese caso en particular me dieron una información equivocada. Creo fue un error haberlo mencionado en ese momento” aseguró Ponce."Las declaraciones que di la semana pasada las han sacado de contexto por redes sociales y han causado un efecto inesperado. Mi organización no tiene una lista elaborada de corruptos o violadores deaclaró. Asimismo Ponce recalcó que la función de Freedom House "no es la de sancionar, simplemente hacemos recomendaciones que las toma o no la administración". El director de la organización indicó que a la fecha no hay nada elaborado sobre los corruptos y agregó que recibió algunos nombres "por diferentes fuentes que consideraba confiables".