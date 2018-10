ARNOLDO ALEMÁN ASEGURA QUE EN EL PLC NO HAY "DEDAZO"

8:52 a.m.

Este jueves el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán Lacayo se refirió a losque se realizarán el 5 de noviembre y señaló que en la organización política que dirige se eligieron a los candidatos a alcalde por medio de consenso y encuestas. "Aquí hubo dos formas de escoger a los candidatos (aunque) los estatutos del partido señalan cuatro: primaria, Asamblea Municipal, encuesta y consenso., y las encuestas en 32 y 33 municipios. Todos aceptaron lo que resultó en las encuesta y lo principal es el consenso donde no hay división", señaló eacusado de corrupción y luego absuelto.Alemán dio esas declaraciones en una reunión que sostuvo con los candidatos a alcalde del Chinandega del PLC aprovechando las inconformidades que existen en algunos departamentos del país con el partido gobernantesupuestamente impuestos por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Sobre los candidatos que repetirán como candidatos en el PLC, Alemán señaló que solo existen dos casos: En Muelle de los Bueyes y Paiwas, Caribe Sur de Nicaragua.y la dirección municipal y todos han estado de acuerdo en mi reelección; yo no estaba previsto para ir, pero hubo una serie de asambleas donde me pidieron de que fuera como candidato nuevamente", enfatizó

