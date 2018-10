CÉSAR ZAMORA DEMANDARÁ A CARLOS PONCE EN WASHINGTON

El empresario, director depor mencionarlo en una lista de supuestos corruptos y violadores de derechos humanos. “No deseo que le suceda esto a nadie. Esto ya lo pasamos, este acto de levantar listas ya se dieron en Nicaragua en el 2005 y generaron dolor a muchas familias y le quitaron visas a muchas gente que no necesitaba y que no habían cometido actos de corrupción y que hoy todavía no pueden entrar a los Estados Unidos por esa famosa lista”, dijo el empresario. “Hoy estamos creando con mi demanda un, no tiene sentido que nicaragüenses golpeen a nicaragüenses con personeros de los Estados Unidos”, agregó Zamora. Lase da, a pesar que este pasado martes, Ponce se retractó de sus declaraciones vertidas, e indicó que le dieron una “información equivocada”. “Creo fue un error haberlo mencionado en ese momento” expresó.Por otro lado, en el caso del, a quien supuestamente desprestigió el nombre de Zamora al distribuir en las redes sociales el video de Ponce, el empresario señaló que esto es uny no gremial. “En el caso de Avil Ramírez quiero ser claro, es un problema entre Avil Ramírez y César Zamora, aquí no hay ningún conflicto entre AMCHAM y COSEP, de eso que quede meridianamente claro (…) Yo tengo información fidedigna de lo que sucedió y estoy molesto”, expresó. Tras esta, el expresidentedio su respaldo al primero. “Así lo hicieron conmigo, estos son aquellos que verdaderamente no tienen vida propia y desean a través de los medios de comunicación sobre salir en el país. Yo respaldo 200% a César Zamora”, comentó Alemán.