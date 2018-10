PRESIDENTE DE GUATEMALA ORDENA EXPULSAR A JEFE ANTICORRUPCIÓN DE LA ONU

8:02 a.m.

Presidente de Guatemala, Jimmy Morales/Foto: AFP

Con información de La Prensa Gráfica

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales,, el abogado colombiano Iván Velásquez, al que ordenó abandonar inmediatamente el país. La decisión ha sido anunciada por el mandatario luego de que lael pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le levante la inmunidad al mandatario para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita, informó la prensa guatemalteca. "En el ejercicio de mis facultades constitucionales y de conformidad con el Artículo 183 Inciso C de la Constitución, declaro non grato a Iván Velásquez en su calidad de comisionado de la Cicig y ordeno que abandone, dijo el presidente. Morales dio instrucciones a su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, para que cumpla con el marco legal diplomático a fin de que Iván Velásquez, quien lleva al frente de la Cicig desde 2013, "abandone inmediatamente el territorio de la República de Guatemala". El presidente guatemalteco explicó que su decisión la adoptó basándose en la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIG, que se estableció en el país centroamericano en 2007.presentaron el pasado viernes a la Corte de Justicia que le levante la inmunidad a Morales por supuestamente haber recibido dinero en la campaña el cual no fue declarado al Tribuna Supremo Electoral (TSE). https://twitter.com/GuatemalaGob/status/901777057809563649 La CICIG fue creada parde estructuras clandestinas de seguridad. Desde abril de 2015 se han desmantelado una docena de grupos criminales, entre ellos el denominado "La Línea", dedicado a la defraudación aduanera que mantiene en prisión preventiva y procesado al expresidenteentre otros.