AVIL RAMÍREZ: “NO TENGO PROBLEMAS CON NADIE”

8:07 a.m.

, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua () no quiso referirse a la polémica con el empresario, quien lo acusó de propagar en redes sociales las declaraciones dedirector de, al mencionarlo en una supuesta lista en la que están un grupo de funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. Ramírez fue esquivo ante las preguntas de los medios de comunicación al consultarle si tiene problemas personales con Zamora , a como este lo ha mencionado. “No tengo problemas con nadie. Yo no tengo problemas con nadie y no tengo ningún comentario”, señaló Ramírez.Por su parte, el presidente de, señaló que ellos respaldan ampliamente a su director ejecutivo y que esto es un. “No tiene por qué pedir disculpas el señor Ramírez, creo yo. Es una cosa entre ellos dos, es una cosa personal”, dijo Rodríguez. Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (),tampoco quiso pronunciarse sobre la disculpa pública que Carlos Ponce dirigió a Zamora por “equivocadamente mencionar su nombre” en la supuesta lista. “César ya dio una conferencia de prensa, ya hay un proceso en marcha y hay que esperar”, dijo Aguerri al referirse a lainterpuso en Washington, Estados Unidos contra el director de Freedom House.