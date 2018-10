NO HAY MÁS CUERPOS DENTRO DEL “MISS JOHANA BETSEY”

Las autoridades deinformaron a través de una conferencia de prensa que tras el rastreo y búsqueda de los buzos,Autoridades se reunieron la noche de ayer con los familiares de los 13 marinos, expresándoles que lamentable no hay novedades. Los buzos que se sumergieron hasta la profundidad donde permanece la embarcación, buscaron por todos los compartimentos y. “Los buzos manifestaron que han entrado en todos los compartimentos del barco, que no había lugar que ellos no entraron (…) Ellos recomendaron que busquemos cómo dar vuelta al barco porque por ahí podemos tener la esperanza que hay algo”, explicó la secretaria política de Corn Island,La Fuerza Naval y buzos, los que serán trasladados junto a las familias hacia la ciudad deeste viernes, serán velados en el muelle municipal, exactamente en la planta alta de las oficinas del señor(dueño del barco hundido) y mañana sábado serán sepultados en el cementerio San Juan de Dios. El médico forense, Sub director del Instituto de Medicina Legal, declaró que las tres personas rescatadas sin vidaEn un primer momento se habló de un cuarto cuerpo, pero la minuciosa búsqueda determinó que se trataba de un saco de comida.Los familiares de lospidieron que se continúe con la búsqueda, confían en que sus seres amados hayan logrado salir con vida del naufragio, y se encuentren con vida en algún lugar. Losson: Denis Antonio Ballestero (Capitán), Rolando Lazo Villareal (Winchero), Daniel Gonzales (Cocinero); y los marinos: Esteban Jirón, Antonio Nicolás Melgara, Oscar Andrés Pérez, Rafael Junior Tablada, Genaro Enríquez Gonzales, José Daniel Mejía y Eiler. La secretaria política de Corn Island, expresó que“Si tenemos que ir tres meses, cuatro meses, cinco meses más, vamos a estar trabajando hasta poder lograr darle una respuesta responsable a las familias (…) Tenemos que continuar con la búsqueda para poder dar una respuesta en un tiempo próximo”. *Fotos Doce Noticias