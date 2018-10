BOLAÑOS: REFORMA ELECTORAL PERMITIRÁ EL DOBLE VOTO Y MÁS

9:49 a.m.

El expresidenteconsideró que la, que fue aprobada ayer jueves por la Asamblea Nacional facilitará elen las próximas elecciones municipales. La reforma consiste en que cualquier persona que estando en la lista de ciudadanos cedulados de la Junta Receptora de Votos (JRV) que, pueda solicitar en esa JRV su inclusión en el mismo al presentar“para cierta gente, si vos estás borrado de tu padrón, entonces perdiste tu derecho. Si por casualidad, o por un error no aparecés, con eso ya podés tener derecho, que es lo que vos querés tu derecho, pero también podés votar en dos lugares o tres”. “Mal manejado, pero si se maneja bien y vos sos del vecindario, todo el vecindario debe saber que vos ahí vivís y que no estás en la lista”, agregó.Sobre el, Bolaños no quiso sugerirle nada al presidente Daniel Ortega pues lo considera caprichoso. “”, finalizó.