NICARAGUA LUCHA PARA SALVAR TAPIRES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En el zoológico nacional dedescansan 13 robustos, lejos del peligro en el que vive su especie en las selvas del Caribe, donde son cazados y desplazados por la destrucción de los bosques. En Nicaragua, el tapir es el cuadrúpedo, pese a que su caza está prohibida, lamenta el experto en fauna silvestre, quien dirige un proyecto de reproducción de tapires.Losque hay en el zoológico nacional, se alimenta a diario con nueve kilos de hojas, frutas y concentrados para caballo cada uno. Son pesados regularmente y vigilados con cámaras. Su reproducción ha sido difícil debido a que esta especie, tiene solo una cría tras una gestación de 14 meses. Actualmente. Todos los tapires tienen nombre: Rosita, Pueblana, Pitufo, Pitufa, Maya, Carburito, Colorada, Pamka, Tilba, Izel, Yoltic, Kiwi y Goliat, que serán liberados gradualmente cuando exista seguridad de que no serán exterminados, señaló Sacasa. Hace tres años laa último momento, debido a que no había suficientes garantías para su seguridad. En cambio ahora, Tilba, un macho de dos años, podrá quedar pronto en libertad cuando el ejército ayude a trasladarlo en helicóptero a unade difícil acceso por tierra, donde el equipo que los protege ubicó a una hembra con la que podrá formar pareja.Organismos ambientalistas calculan que en Centroamérica hay unos 3 mil tapires bairdii en peligro de extinción; y ambientalistas calculan queque se desplazan en un radio no mayor de nueve kilómetros. Esa población podría reducirse en 80% en los próximos años si "no se toman medidas de conservación", advierte(IUCN) en un informe. La población de estos animales de hocicos largos, que viven entre 15 y 40 años y pesan de 200 a 300 kg, ha disminuido en más de 50% en las últimas tres generaciones, subraya el informe. *AFP