JUEZA ACUSADA DE CORRUPCIÓN SE DECLARA VÍCTIMA DE OTROS JUECES

A un día de que 100% NOTICIAS hiciera pública una denuncia hecha por el abogado Álvaro García donde señala a la jueza de Audiencias de Tipitapa, Victoria López y a su hijo Róger Santos López, asesor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamentela funcionaria decidió dar su versión a este medio de comunicación. López quien en un inicio evitara dar sus declaraciones rompió el silencio y calificó las acusaciones en su contra como una pasada de cuentas por haber denunciado aestoy anuente que se hagan las investigaciones pertinentes porque se me ha denigrado como mujer, como madre... esto es producto de una trama... en menos de 15 días tres quejas han surgido contra mí, y esto se debe a que se ha rumorado en la CSJ que dos funcionarios —los jueces Sergio Amador Pérez Alonso y Felipe Jaime Sandoval— van trasladados", reveló la jueza quien aseguró que lo hizo por ser"Estaba obligada a poner al tanto las actividades ilíticas y actos de corrupción que se dieran...en el transcurso de este año se han dado destituciones que han sido personas allegadas a ellos. A raíz de lo que se dice ahí en los pasillos inició la campaña de desprestigio, los responsabilizo, manipularon al personal del Complejo Judicial de Tipitapa", agregó la jueza.Sobre la llamada que fue filtrada a 100% NOTICIAS donde se escucha que la funcionaria pide al abogado Álvaro García que no destape el caso de supuesta corrupción, donde ella presuntamente se coludió con el abogado leonés, Máximo Salazar para pedir 20 mil dólares a los familiares del nicaragüense Wilfredo Álvarez,"Efectivamente es real, el abogado Álvaro García me pasó un chat (mensaje de texto) y posteriormente me llamó, y yo le digo: ‘esperame, como madre están incriminando a mi hijo, entonces voy a preguntarle porque antes de ser funcionaria del Poder Judicial soy madre ’", dijo.Según Victoria López, hasta el momento no ha sido notificada por la CSJ para comparecer tras la denuncia del abogado y la jueza Indiana Gallardo a quien también presuntamente usaron su nombre para intentar liberar al nicaragüense procesado junto a un marero, asimismo aseguró que desconoce al abogado Máximo Salazar.

