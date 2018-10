EL TEMIBLE DECAPITADOR DE TIPITAPA QUE QUIERE SALIR DE LA CÁRCEL

4:03 a.m.

Este martes se realizó una audiencia en el Juzgado Primero Distrito Penal de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria debida a una petición hecha porllamadoquien por segunda vez buscar salir de la cárcel bajo la condición de arresto domiciliario por su "buena conducta. Hace tres años "el carnicero" asesinó a su expareja Silvia de los Ángeles Aguirre, en quien descargó toda su furia, hasta dejarle los genitales mutilados, aún cuando tenía signos vitales, según recopilación de la prensa nacional.El sujeto quien fue condenado por unde prisión, no dijo dónde quedó la cabeza y la pierna izquierda de su víctima a quién además —como que fuera un objeto— marcó el pecho de Silvia con las iniciales XA. Según detalla el diario Hoy, los psiquiatras que hurgaron dentro de la cabeza de Cantarero concluyeron que no padecía ninguna enfermedad mental. La familia de la víctima han pedido a las autoridades que no otorguen la libertad al asesino, y solicitan que cumpla“La sentencia original fue de treinta años por asesinato atroz, luego la Corte Suprema de Justicia le rebajó la condena a 25 años y hoy en día por buena conductacuando ni siquiera a nosotros dijo donde están los restos de mi hermana”, dijo un familiar de la víctima al diario La Prensa.