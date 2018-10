JUEZA DE TIPITAPA Y SU HIJO SEÑALADOS DE CORRUPCIÓN SIGUEN EN SUS CARGOS

Ni la jueza de Tipitapa, Victoria López, ni su hijo, Róger Santos López, quien es asesor de la Corte Suprema de Justicia han sido destituidos de sus cargos, confirmó a 100% NOTICIAS, Gerardo Rodríguez,Según Rodríguez mientras no se presenten pruebas contra la jueza Victoria y su hijo "todo es un tapazo", no obstante reconoció que el caso" en Nicaragua. El presidente del TAM dio estas declaraciones en el Encuentro de Magistrados Jueces de Iberoamérica, en donde también estuvo presente la presidenta de la"Sacamos un comunicado... donde explicamos que estamos investigando. Llamamos a declarar ante la Corte a la persona que hizo la denuncia pública en 100% NOTICIAS y llamamos también al día siguiente a otro de los abogados que participa en ese proceso que fue mencionado por el abogado Álvaro García, no puedo vertir opinión sobre lo que dijeron porque entorpecería las investigaciones", dijo Ramos.Encuentro de Magistrados Jueces de Iberoamérica | Jackson Orozco Además subrayó que como Poder Judicial están "facultados para investigar a los funcionarios judiciales, y también a los abogados y notarios por las faltas cometidas en el ejercicio su profesión". De igual forma secundó la versión del presidente del TAM, Gerardo Rodríguez y aseguró que los funcionarios señalados de corrupción aún siguen en sus cargos hasta que se presenten más pruebas pues las presentadas "no ameritan su destitución". A solicitud de la CSJ, lade la jueza Victoria López y su hijo Róger Santos López.Este martes Sergio Antonio Umaña, quien pertenece presuntamente a una banda de Mara Salvatrucha acusó a la jueza de Audiencias de Tipitapa y su hijo Róger, denúmero 081-140282-1000T, con el nombre Manuel Luna Salmerón. https://twitter.com/100noticiasni/status/905492145389305857

