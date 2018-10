CONDENAN AGRESION A PERIODISTA DE 100% NOTICIAS

La agresión de este martes al periodista de 100% NOTICIAS, Jefferson Cruz Diaz fue condenada enérgicamente por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH), y por la Asociación de Periodistas de Nicaragua, (APN), quienes señalan que estos hechos son intolerables pues quienes los funcionarios públicos se deben precisamente alEl periodista de este medio de comunicación fue agredido por Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua cuando preguntaba sobre cuál era el merito que tienen para ser electos tanto Reyna Rueda, candidata a alcalde del partido gobernante Frente Sandinista, como"Es lamentable que se den sucesos de esta naturaleza en contra de periodistas. Yo creo que el periodismo nacional debe dede esta naturaleza. La obligación de todo periodista es preguntar, además, no le está preguntando a una persona de una empresa privada, si no personas", aseguró Gustavo Bermúdez, de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Por su parte Pablo Cuevas, de la CPDH indicó que la actitud del señor González fue prepotente y vergonzosa, asimismo indicó estar a la orden paraJorge González manifestó que pediría disculpas públicas a 100% NOTICIAS por el hecho ocurrido este martes, sin embargo al cierre de esta edición no se había presentado a las instalaciones de este medio de comunicación.

