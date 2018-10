AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA DE EEUU ARRIBA A NICARAGUA CON DONACIONES

El avión más grande de laen apoyo del Programa de Asistencia Humanitaria Denton, arribó este domingo al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino trayendo vehículos destinados para propósitos humanitarios donados por organizaciones benefactoras estadounidenses dirigidas a organizaciones locales. Una nota de prensa de la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, informó que el cargamento fue recibido por su“Esta es una muestra más del apoyo que el pueblo de lospara fortalecer los lazos de amistad entre los dos países’. En total la carga humanitaria del C-5 Galaxy estaba compuesta por tres ambulancias y dos camiones cisternas", dijo Dogu. Los vehículos fueron donados por Wisconsin/Nicaragua Partners of the Americas, Inc. a la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua (ACCBVN) y tienen un valor de $250,000. Los vehículos serán distribuidos en estaciones dede acuerdo a las necesidades identificadas por el ACCBVN.