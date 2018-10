FUTURO INCIERTO DE ROMÁN "CHOCOLATITO" GONZÁLEZ

Familia y fanáticos esperan esta noche aa quien siempre miran como un ídolo del boxeo en el"Chocolatito" González tras caer por KO en el cuarto asalto ante Sirsaket Sor Rungvisai por el título de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo CMB el sábado ha dicho a la prensa nacional sentirse listo para retirarse del boxeo. “Estamos cerca de retirarnos, ya hice lo que tenía que hacer. Gané cuatro títulos mundial y no le dediqué mucho tiempo a mi familia, a mis hijos, ellos están muy pequeños y me necesitan”, dijo al medio oficialista TN8. Por su parte Liliam Luna, madre de Román González dijo a 100%NOTICIAS, que le había exigido a su hijo que seporque ya había recibido muchos golpes y teme que quede loco.“Muchos golpes, con el tiempo pueden quedar locos, cuántos casos no ha habido y él muchos golpes ha recibido" expresó. "Mucho golpe ha recibido, usted sabe que esos golpes son malos, pero él es quien va a decidir si sigue o no", agregó. El boxeador nicaragüense Román González falló en su búsqueda de recuperar el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ser noqueado en el cuarto round por el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, que realizó con