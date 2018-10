12, Septiembre, 2017 12, Septiembre, 2017 4:30 a.m. 4:30 a.m.

ROMÁN "CHOCOLATITO" GONZÁLEZ ARRIBA A NICARAGUA

Román “Chocolatito” González, fue recibido este lunes por la noche en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por sus familiares, vecinos, y aficionados al boxeo luego de la pelea que sostuvo con el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, en EEUU. El pugilista quien falló en su búsqueda de recuperar el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ser noqueado por el tailandés aseguró que no claudicará en el mundo del deporte, tal y como lo dijo en una entrevista el sábado. “El año que viene quiero buscar un nuevo título. Quiero decirle a Nicaragua que un día como hoy voy a volver nuevamente con ese título”, aseguró “Chocolatito”. “Siempre le he dado a mi pueblo muchas victorias”, añadió Román.