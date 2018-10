"ME PUSIERON TRABAS PARA VENIR A DECLARAR A NICARAGUA", SEÑALA TÍA DE PRESUNTO MARERO

Martha Lidia Umaña de Juárez, tía de Sergio Antonio Umaña, alias “Pitbull”, quien es acusado de liderear unase presentó este jueves a 100% NOTICIAS para denunciar a las autoridades nicaragüenses y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque supuestamente le pusieron trabas para ingresar al país y dar sus declaraciones sobre las investigaciones que realiza el sistema judicial a la Jueza de Distrito Penal de Audiencias de Tipitapa, Licenciada María Victoria López Urbina y del asesor de la Sala Penal de la CSJ,El 28 de Agosto, Umaña de Juárez, se quejó ante el Poder Judicial porque la juez de Tipitapa y su hijo, supuestamente intentaron extorsionarla para poder ver a Sergio Umaña, por lo que, decidieron abrir una investigación exhaustiva del caso, donde declararían todas las personas involucradas.La CSJ, quien dio por cerrada la investigación esta semana aseguró que la denunciante no se presentó a declarar ""No me dejaron pasar. No pude venir, no me dejaron entrar por la frontera", señaló Martha Lidia a 100% NOTICIAS, quien aseguró que teme por su vida pues "uno nunca sabe lo que le pueden hacer". La tía del presunto marero explicó que Umaña siempre ha sido una persona trabajadora y que jamás ha andado involucrado en actividades ilícitas; además defendió al sujeto asegurando que él obtuvo una cédula nicaragüense para "poder trabajar" en Nicaragua pues le ha parecido "bonito". El presidente Daniel Ortega tildó la denuncia contra la juez de Tipitada como una "calumnia gigantesca" contra el Poder Judicial y aseguró que hay una campaña de desprestigio contra laSe espera que esta semana la CSJ revele las investigaciones iniciadas contra la juez de Tipitapa Victoria López y su hijo.

