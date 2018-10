LUIS ALMAGRO DESIGNA A WILFREDO PENCO PARA OBSERVAR ELECCIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA

8:27 a.m.

LLUEVEN CRÍTICAS POR DESIGNADO DE ALMAGRO

A tan solo 48 días que se celebren los comicios municipales en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, emitió un comunicado en el que informa que Wilfredo Penco, ha sido designado como Jefe de lapara este 5 de noviembre. A través de la cuenta de Twitter, Almagro adjuntó una nota de prensa en el que describe a Penco como "un profesional de extensa trayectoria" y que "se desempeña actualmente como Vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay". https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/909832860030382080 La notificación del representante de la OEA se da como parte del memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Nicaragua y Luis Almagro el 28 de febrero en donde se acordó permitir observación electoral con todas las garantías; así como el fortalecimiento del sistema jurídico nicaragüense.Al respecto la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Margarita Vigil se pronunció en su cuenta de Facebook criticando la designación de Penco la cual catalogó como"La OEA ya viene cuando ya no se puede hacer nada con el padrón electoral, cuando ya no se puede hacer con la cedulación; viene hacer turismo electoral. Eso viene hacer", criticó Vigil. "No dice cuántos vienes, cuándo vienen, lo único que nos dicen que el jefe escogido es un hombre que ya ha venido como acompañante electoral invitado por Roberto Rivas, y ha dado declaraciones a favor del Consejo Supremo Electoral", añadió. https://twitter.com/anavijil/status/909867335414173697 Penco fue uno de los 14 especialistas electorales que vino a Nicaragua el pasado 6 de mayo de 2016 invitados por el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), según detallan medios nacionales.

