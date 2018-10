JUVENTUS FC SE DESLINDA DE FUTBOLISTA IMPLICADO EN BANDA DELINCUENCIAL

2:40 a.m.

El futbolista de Primera División, Hemerson Salinas, quien es miembro del, resultó implicado endedicada al robo con fuerza y el chapeo de vehículos. Según la acusación de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el futbolista junto a otras dos personas más que se encuentran detenidas, supuestamente están implicados en cuatro casos relevantes de robo con fuerza (RCF) enSalinas había sido detenido en 2011 por posesión de drogas, según los expedientes del Poder Judicial, no obstante la orden de arresto no se hizo efectiva y esta caducó en el 2016.El equipo de futbol por su parte se ha pronunciado a través de un comunicado en el que indica que la noticias"Juventud FC no tenía conocimiento que el Señor Hemerson Bryan Salinas tuviera conexiones con bandas delictivas...nos deslindamos de toda responsabilidad con el señor Salinas y esperamos que su situación sea esclarecida", dice parte del comunicado. Asimismo indican que de ser necesario, Juventus FC apoyaría la investigación para esclarecer los hechos en los que el futbolista se ve implicado. https://twitter.com/JFC_NIC/status/909940722983489536

