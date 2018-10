GOBIERNO ENVÍA MENSAJE A DOMINICA Y MÉXICO TRAS FENÓMENOS

11:46 a.m.

Terremoto en México

Ante los desastres naturales ocasionados en países hermanos, la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo, lamentó la destrucción por los fenómenos ocurridos en Dominica con el huracán María y el fuerteMurillo aseguró que los fenómenos se han como consecuencia de la devastación producida por la mano del hombre. Además, mencionó el escrito que hizo o circular en la madrugada el, informando la total devastación que causó en la isla el huracán. La funcionaria destacó que los huracanes han devastado países en las islas del Caribe, y amplias regiones de Estados Unidos, como Florida y Texas, con pérdidas de vidas y daños en infraestructura. Cabe destacar que la primera dama hizo énfasis en que no podemos comparar a los Estados unidos con una Isla Pequeña como Dominica que ha perdido tanto. “Pero para los Estados Unidos no es lo mismo que para esta pequeña islita, Dominica”, manifestó Rosario, dando a continuación lectura el mensaje del ministro Skerrit.Rosario Murillo procedió a leer el mensaje del ministro Skerrit quien afirmaba que los reportes eras devastadores por completo y que hasta el momento habían perdido todo lo que el dinero puede comprar y reponer. El mayor temor del ministro es despertar y ver al día siguiente el daño físico y las posibles muertes que de como resultado. Por su parte laha intentado comunicarse con Dominica pero aun no lo han logrado.La vicepresidenta destacó la magnitud del terremoto en México, el cual se estimó en 7.2. Por otro lado , aseguró que cuando ocurren fenómenos como el de Dominica o México, algo importante es la consecuencia psicológica: el temor, la angustia. La pérdida o el temor a la pérdida, todo eso va sumando y va generando un sentimiento de zozobra en la familia, destaca Murillo en el comunicado.