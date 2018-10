¿HABRÁ REPERCUSIÓN EN NICARAGUA TRAS EL TERREMOTO DE MÉXICO?

Podría interesarte: 20 niños mueren al derrumbarse escuela tras terremoto en México

El geólogo Eduardo Mayorga, al ser entrevistado por 100% NOTICIAS ha indicado que los recientes terremotos ocurridos en México, estea 69 km de profundidad; y 19 de septiembre con intensidad de 7.1 grados a 57 km de profundidad, responden a un ruptura a lo largo de lade la placa del pacifico y de Norteamérica. Mayorga aseguró que los edificios que han estado colapsando son bajos, con una altura promedio de entre 4 y 6 pisos, "lo que nos da como información que el suelo se movió con alta frecuencia en periodos cortos". "Esto nos debe servir como alerta en Managua, puesto que la mayoría de edificios que se están construyendo se encuentran en el rango de los que se están más expuestos a las amenazas sísmica”, sugirió el experto.Cabe destacar que hace 32 años en la misma fecha, ocurrió también un terremoto de gran magnitud en México, sin embargo esto no responde a un evento cíclico, pues el movimiento ocurrido en 1985 tuvo su epicentro en elAnte los eventos telúricos ocurridos en México, el experto asegura que si bien es cierto, “Nicaragua presentó hace aproximadamente 3 semanas, una leve actividad sísmica en el, a una profundidad entre 100 y 140 km de profundidad”, estos no tienen conexión alguna con los eventos ocurridos en México.No obstante Mayorga aseguró que pese a ello, no debemos omitir las medidas de seguridad pertinentes y recomendaciones ante estos casos, puesto que no sabemos cuando y donde ocurrirá un

