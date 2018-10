FALLO DE GOBERNACIÓN ES ANULADO EN EL CASO DE LOS PIPITOS

2:37 a.m.

None

A tan solo dos días de que el Ministerio de Gobernación (Migob) resolviera a favor de Los Pipitos para que Fundación Teletón (FUNTE),realizada este año y los bienes muebles e inmuebles, esta entidad gubernamental revocó sorpresivamente el fallo por "no tener competencia en el conflicto". La información fue dada a conocer a través de una nueva resolución ministerial que pone nuevamente en vilo a Los Pipitos por no saber qué pasará con losy los bienes o propiedades. Según el documento, el Ministerio de Gobernación dio lugar al Recurso de Revisión interpuesto por José Evenor Taboada, presidente de Fundación Teletón. La resolución del Ministerio de Gobernación explica que el fallo "revoca y deja si efecto la resolución administrativa en el caso de Los Pipitos" por "no ser de nuestra jurisdicción y competencia el resolver conflictos de orden civil".La Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad, conocida como “Los Pipitos”, rompió relación con Fundación Teletón (FUNTE) el 3 de mayo, luego de que le pidieron "cuentas claras sobre lo recolectado en actividades pasadas". Según detalla el medio Confidencial, Los Pipitos se estarían pronunciando este jueves

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!