ARTURO CRUZ CONSIDERA QUE EE.UU ESTARÍA ATENTO A SUCESIÓN EN EL FSLN

A fondo: Todo lo que debés saber sobre la NICA ACT

El ex embajador de Nicaragua en Estados Unidosla cual pretende condicionar los préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua a menos que "se realicen comicios libres y transparentes", no sería aprobada este año debido a múltiples factores, entre ellos la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país. Cruz explicó en el programa de análisis y debate IV PODER, que seque aunque la iniciativa de Ley se ha desplazado en las Cámaras Bajas del Congreso de Estados Unidos "al menos en el Senado"Yo tengo la sensación de que para los norteamericanos que van a tomar las decisiones en este tema, la OEA le da la cobertura y la excusa para(de aprobar la Nica Act). Así de franco. Y estamos jugando a las elecciones nacionales de cara al futuro, y (los congresistas) se van a tomar un paréntesis en el tema democrático", analizó Cruz.El catedrático asegura que en elpodría ser el tema de la sucesión al interior del Frente Sandinista.El catedrático Arturo Cruz en el programa IV PODER "Están viendo que tal vez el presidente Ortega de cara al futuro, no va a necesariamente ser el candidato (a presidente), lo más probable es que va a ser Rosario (Murillo)", auguró el ex embajador nicaragüense. A tan solo 48 días que se celebren los comicios municipales en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, emitió un comunicado en el que informa que Wilfredo Penco, ha sido designado como Jefe de lapara este 5 de noviembre.La notificación del representante de la OEA se da como parte del memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Nicaragua y Luis Almagro el 28 de febrero en donde se acordó permitir observación electoral con todas las garantías; así como el

