CONSEJO SUPREMO ELECTORAL PRESENTA BOLETAS PARA COMICIOS MUNICIPALES 2017

Este viernes 29 de septiembre el Consejo Supremo Electoral (CSE)donde se tiene previsto que ejerzan el derecho al sufragio al menos unos 3.8 millones de nicaragüenses para los comicios municipales que se realizarán este 5 de noviembre. El director de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral (CSE), Julio Acuña indicó que estarán habilitadas unas(JRV) en el país. 400 boletas por cada JRV. "3.8 millones, es un balanceo que se hizo; es importante recordar que se hizo una reforma para el voto", sentenció Acuña, quien aclaró que no hay ciudadanos reubicados en otras juntas, si no que aquella persona que no aparezca en el padrón y que tenga su cédula podrá ejercer el derecho al voto solo con presentarla". https://twitter.com/100noticiasni/status/913818344247234561En estos comicios participarán al menos 19 partidos políticos, la mayoría de ellos señalados por supuestamenteEdwin Castro, representante legal de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, del FSLN dijo a los medios de comunicación que "es importante dejar claro que hay capacidad para que voten 5 millones de nicaragüenses" pues según él "Castro evitó referirse al tema de la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha sido señalada de presuntamente avalar fraudes electorales, según el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y otros dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Un total de 5 millones 227, 600 mil boletas serán impresas para distribuirse en 13,069 Juntas Receptoras de Votos de Nicaragua para los comicios municipales de este año.

