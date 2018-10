30, Septiembre, 2017 30, Septiembre, 2017 9:17 a.m. 9:17 a.m.

UNAS 12 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS EN EL EXTERIOR POR BUSCAR MEJORES CONDICIONES

Un estudio realizado en 10 municipios del país por la organización Nicas Migrantes reveló que entre uno a dos personas emigran por cada hogar nicaragüense debido a la pobreza. De acuerdo con Martha Cranshaw, de la Red Nicas Migrantes, las mujeres en particular, han sido una de las que más ha sufrido esta problemática pues sufren violencia en los países de destino. Hasta el momento se han contabilizado por Nicas Migrantes unos 12 crímenes contra las mujeres, de ese total tres asesinatos han ocurrido durante el presente mes en Guatemala. Cranshaw explicó que las tres personas no estaban inscritas en el consulado de Nicaragua en ese país, ni tampoco contaban con pasaportes al día y sus hijos no estaban inscritos en el consulado, por lo que al morir la madre y al no tener padre, los niños quedan en el orfanato y posiblemente sean adoptados.