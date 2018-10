ROBERTO RIVAS: "ESPERO DE LA OEA UN INFORME OBJETIVO Y VERAZ"

RIVAS: "AQUÍ SE RESPETA EL DERECHO AL VOTANTE"

El presidente delaprovechó este miércoles una conferencia de prensa donde hablaría sobre un convenio que este poder del estado realizó con la Procuraduría de Derechos Humanos para defender la gestión del designado de la Organización de Estados Americanos para observar los comicios municipales en Nicaragua, Wilfredo Penco. "Tal vez les va agradar que el día de hoy (miércoles) el señor Penco ha sido ratificado por el Congreso uruguayo como ministro en el cargo de vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay... Penco es un hombre que ha sido miembro de laes un abogado respetado en derecho internacional, ha trabajado en misiones de la OEA, ha estado con (el ex presidente uruguayo José) "Pepe" Mujica", dijo Rivas a 100% NOTICIAS.Varios políticos han señalado la asignación de Penco como Jefe de la Misión de Observación Electoral para este 5 de noviembre como“Lamentablemente tomaron la decisión (la OEA) desacertada a nuestro juicio de nombrar a una persona que no tiene credibilidad en Nicaragua. Este señor ya dio opiniones favorables alen el pasado, de modo, que ya se constituyó en juez y parte de este proceso que para nosotros es viciado”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera al diario La Prensa. Por su parte Ana Margarita Vigil, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) señaló que “la OEA viene a hacer turismo electoral elWilfredo Penco, delegado de OEA | CortesíaRoberto Rivas además pidió un "informe veraz y objetivo a la OEA", aunque insistió en que va a participar como "acompañante" en los comicios municipales. "Va a participar la OEA como acompañante; van a participar las universidades; van a participar, algunos expertos electorales que manejan muy bien el tema para mí, y lo más importante es la participación del pueblo integrando las Juntas Receptoras de Votos (JRV)", indicó el presidente del CSE. Rivas indicó que nadie más garantiza unas elecciones transparentes "que el miembro de la Junta Receptora de Votos y el fiscal". "Las elecciones no se hace acá en Managua. Las elecciones se hacen en las JRV, es el ciudadano nicaragüense que exige el respeto a su voto", defendió Rivas quien finalizó diciendo que espera de la OEA un "informe objetivo, veraz y que se ajuste a la realidad"."Que vean que aquí se respeta el derecho al votante, que vean que el voto es secreto. esperamos un informe un objetivo, veraz, que se ajuste a la realidad, la penúltima vez la OEA se quejó que no lo dejaron ingresar a unas JRV. Si se les dejó ingresar, eso fue un mal entendido que se aclaró en la comunidad internacional", agregó el funcionario. El Consejo Supremo Electoral (CSE) al mando de Roberto Rivas es uno de los poderes del estado más criticados por lode ser el artífice de cometer supuestos fraudes electorales y de ser aliado al Frente Sandinista de Nicaragua.

