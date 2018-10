MÁS DE 80 NEGOCIOS EN EL PACÍFICO DE NICARAGUA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

Unos 80 negocios ubicados en else vieron gravemente afectados producto de las fuertes lluvias de este jueves, según contabilizó elde Nicaragua (CANTUR), Leonardo Torres . Torres mencionó que el departamento de Rivas fue el más afectado y ocasionó grandes pérdidas económicas a pequeños y grandes negociosSan Juan del Sur | Cortesía "En Tola se rompió la carretera, no había tránsito. Los pequeños negocios que quedan a la orilla de la playa se vieron afectados. por lo menos tengo reportados. Fuera de los otros daños de infraestructura que nos va afectar el turismo dado a que ya estamos entrando en temporada alta", expresó Torres a 100% NOTICIAS.El empresario indicó que en Tola los negocios como Rancho Santa Ana, Iguana, Punta Teonosta, entre otros resultaron afectados. "Una cantidad impresionante de negocios fueron afectados. Solo en el municipio de Rivas la presidenta de Cantur, Claudia Pastora me afirma que alrededor dey eso le afectó las instalaciones de las cocinas", agregó.Un negocio en San Juan del Sur | Cortesía En San Juan del Sur, uno de los principales destinos turísticos del país,debido a los fuertes vientos y las lluvias. "Debo reconocer sobretodo que hubo una fuerte afectación de los dueños de botes que son los que nos subministran los mariscos. Estos pequeños botes no están asegurados y hubo bastante afectación", lamentó el presidente de Cantur.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!