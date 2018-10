100% NOTICIAS CUMPLE 22 AÑOS DESDE SU PRIMERA EDICIÓN

9:06 a.m.

TRANSICIÓN

Este lunes 09 de octubre se cumplen 22 años de laun medio de comunicación que inició con un micronoticiero de tan solo 15 minutos de duración que se transmitía en canal 6 a las diez de la noche, y que ahora es un canal de noticias. De acuerdo con fundador Miguel Mora Barberenapero sin duda alguna ha sido ha sido un ejemplo de perseverancia, fe y tenacidad en Nicaragua. "Estábamos de cara al 95, 96 en las elecciones donde gana el doctor (Arnoldo) Alemán...y en todo ese período conformamos el sistema de noticias en el canal 4 que era 100% NOTICIAS, incluso, en ese año nosotros ocupamos el primer lugar de audiencia", rememora su fundador.Luego de estar en canal 4 Nicaragua,tuvo un impulso por la pasión periodística y decidió independizarse; sin embargo el equipo periodístico que en ese entonces conformaba el micronoticiero decidió quedarse en canal 4, donde luego se formó un programa llamadoLa directora ejecutiva de 100% NOTICIAS y esposa del Licenciado Mora, Verónica Chávez asegura que le dio palabras de aliento en medio de ese proceso. “Recuerdo que lo único que le dije fue: 'Bueno Miguel, usted es valiente, adelante que esto no te bote todas tus ilusiones y proyectos. Dios sabe porqué hace las cosas' ”, aseguró Chávez en una reportaje especial.de canal 4 además se ve impulsado por el balance, característica que hasta el momento se mantiene en el formato televiso y en el sitio web 100noticias.com.ni. "Yo traté de balancear lo más posible. En ese momento el FSLN estaba en franca oposición frente a un presidente Alemán que estaba bastante duroo me iba ahí", indicó Mora. Dionisio Marenco, exdirector de Canal 4, dijo que efectivamente Mora tenía la libertad para moverse pero obviamente la"La tendencia era a reforzar la comunicación del FSLN pero se respetaba mucho la independencia profesional del noticiero, porque así debe ser porque cuando vos agarrás un noticiero y lo volvés un medio propagandísticos inmediatamente pierde credibilidad", dijo Marenco.Mora continúa su proyecto en 1997 en la cadena UNITEL conformada por varias radios y canales en UHF "Comienzo hacer el equipo y siempre se me acercaban jóvenes a pedir trabajo y a que hicieramos el proyecto. Ahí aparece Lucía Pineda Ubau que viene de Extravisión y otros más que hacemos un personal pequeño. Con una cámara prestada y ahí se iban", recuerda el director de 100% NOTICIAS. Posteriormente 100% NOTICIAS evolucionó a lo que actualmente es: una plataforma informativa las 24 horas del día. ¡Gracias por su fidelidad!Actualmente 100% NOTICIAS ha ido evolucionando a las plataformas digitales y redes sociales donde hasta el momento vamos a la vanguardia en los medios televisivos. Hasta el momento tenemos más de 200 mil seguidores en Facebook 40 mil en Twitter; en nuestro sitio web 100noticias.com.ni recibimos miles de visitas a diario. https://twitter.com/100noticiasni/status/917412311001944065 Laaseguró que "la tenacidad ha dado sus frutos", en referencia a los logros de 100% NOTICIAS. "Muchas felicidades a todos los que lo han hecho posible, sobre todo al infatigable Miguel Mora", escribió en Twitter. Por su parte el presidente del sector privado José Adán Aguerri indicó que 100% NOTICIAS es parte de la vida diaria de los nicaragüenses. Al respecto Leonardo Torres, presidente de Cantur aseguró que le "consta el esfuerzo y perseverancia de Miguel y su equipo para ubicarse en ese lugar de preferencia", mientras que el bloguero Yasser Morazán escribió "

¡GRACIAS POR INFORMARSE CON NOSOTROS!