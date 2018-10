¿QUÉ PASÓ CON LA INVESTIGACIÓN DE LA CSJ A UNA JUEZ ACUSADA DE CORRUPCIÓN?

A más de un mes desde que elVictoria López y su hijo Róger Santos López, asesor de la Corte Suprema de Justicia, este máximo tribunal aún no han dado a conocer los resultados que arrojó dicho trabajo. Algunos abogados litigantes consultados por 100% NOTICIAS presumen que el caso ya se cerró, otros manifiestan que las autoridades continúan investigando."Esto creo que ha concluido; sabemos lo que hemos leído y lo que hemos visto ... ya se evacuaron todas las pruebas y estamos a la espera de la resolución para ver si hay responsabilidad sobre la actuación de esta judicial; lamentablemente en estos procesos siempre hay retardación", indicó Normal Dávila, abogado litigante. Por su parte la ex juez de Nagarote Argentina Toruño salió a la defensa de la judicial de Tipitapa Victoria López, y arremetió contra los abogados acusándolos de"Todo es un proceso y es bien bonito y fácil señalar a una persona y más cuando tiene un cargo tan importante como. En lo personal yo no creo que ella haya realizado ningún acto de corrupción porque yo sé que es una mujer honesta", aseguró Toruño. "Aquí en Nicaragua hay muchos abogados que detrás de los pasillos hacen como que van a saludar al juez y a los dos metros están los familiares de los acusados o víctimas y le dicen: ‘yo ya hablé con el juez, dame dos mil dólares’, y con desconocimiento de los jueces les cobran; yo he escuchado y he sido testigo de conversaciones que los abogados dicen que se amarraron con el doctor tal. No debemos hacer tanto alboroto porque", señaló la judicial. 100% NOTICIAS intentó comunicarse con el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios para obtener información sobre cómo transcurre la investigación, sin embargo no tuvimos éxito.