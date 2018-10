EMERGENCIA EN VUELO DE AMERICAN AIRLINES EN MANAGUA

4:14 a.m.

Foto: Cortesía Darling Jarquín

Atemorizados y agradecidos se mostraron varios pasajeros que viajaban este miércoles en un avión de la compañíacuando una de las turbinas sufrió un desperfecto que los obligó aterrizar de emergencia. Darling Jarquín expresó vía telefónica a 100% NOTICIAS que el incidente se dio a eso de las 7:00 a.m. cuando el vcon destino a Miami generó "un ruido ensordecedor" en la cabina cuando inició a despegar.Una de las pasajeras agradeció al capitán Michael Walters por mantener la calma pese al incidente | Cortesía La pasajera indicó que a mitad de despegar el ruido continuó, y a los tres minutos que alcanzaron cierta altura el piloto manifestó a las personas que tenían que regresar de emergencia a Nicaragua por un incidente. Jarquín explicó que las autoridades le explicaron de forma extraoficial que el incidente se debió a que varias aves (zopilotes)y de no aterrizar se podía incendiar. "La manera en cómo el capitán abordó el avión en medio de esta situación fue impresionante. Yo le preguntaba qué tan serio era el daño y él me dijo que está totalmente dañada. Estoy agradecida con él y con Dios", agregó. Los pasajeros al final abordaronal hacer cambio de vuelo.

