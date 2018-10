LA PRIMERA MUJER INDÍGENA CANDIDATA A PRESIDENTA EN MÉXICO

Tomado de Telesur

María de Jesús Patricio Martínez se registró el pasado sábado 07 de octubre comoen su calidad de vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). “Para lograr este primer paso nos pusieron muchas trabas. Nos quisieron tratar como de la alta, de los que se rigen allá arriba. Que solamente esta estructura está diseñada para ello, no para la gente de abajo, no para la gente trabajadora, mucho menos para las comunidades indígenas", denunció. La candidata anunció que no recibirán un solo peso del Instituto Nacional Electoral (INE), porque su campaña se llevará a cabo con apoyo colectivo. https://twitter.com/PauSaRoja/status/916711772559732736 "Como mujer, como madre, como trabajadora también les digo que hay que luchar contra el machismo. Para ellos la gente de abajo no existe y tenemos que organizarnos, acabar con este sistema capitalista, patriarcal y racista", aseveró. El 28 de mayo de 2017, María de Jesús Patricio Martínez fue elegida como la vocera y candidata del CIG para la Presidencia de ese país.