DESMIENTEN FORMACIÓN CICLÓNICA PARA EL 25 DE OCTUBRE

El experto en fenómenos naturales Agustín Moreira ha desmentido una falsa información divulgada en diversos medios como Geografía de Nicaragua, y Red sismológica en donde ponen como fuente a unpara alertar a la población sobre una supuesta formación ciclónica para el 25 de octubre. La falsa información alerta de un sistema de baja presión que supuestamente deberá desenvolverse más rápido es el ubicado frente al litoral del Pacífico de Nicaragua y Costa Rica. "Nosotros hemos hecho una revisión total de las páginas citadas, ahí no hay ninguna información dondede Nicaragua, no sé de dónde sacan esa información", dijo Moreira."Hemos visto los modelos de secuencia hasta el 30 de octubre y no vemos una formación ciclónica. No podemos decir eso", añadió el experto. En su intervención a mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo habló de dos sistemas de bajas presiones, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, pero se limitó a decir que más adelante daría más información, Moreira aseguró que Murillo hizo bien porque es algo no confirmado. Lo que si generará lluvias es la onda tropical 39 que continúa su paso en el país y se combinó con una depresión"Las lluvias se han intensificado en la zona del Caribe y hay fuertes vientos y se deben tomar precauciones por las posibles lluvias", dijo Moreira.

