GEORGE W. BUSH Y OBAMA CONTRARRESTAN MENSAJES RACISTAS DE TRUMP

George W. Bush, en un discurso reciente en Dallas, Texas. MANDEL NGA | AFP

Con información de El Mundo

Ni una sola vez se escuchó el nombre de Donald Trump durante el discurso del 43º presidente de Estados Unidos,, en Nueva York, este jueves. Pero en su intervención -en un foro que llevaba por título 'El espíritu de la libertad: en casa, en el mundo'-,según explica el diario El Mundo. "Las personas de todas las razas, religiones y etnias pueden ser completa e igualmente estadounidenses", señaló Bush al comentar cómo podían hacer frente a los desafíos que atraviesa la libertad en el siglo XXI. Un mensaje que contrasta con el que ha transmitido Trump desde que llegó a la Casa Blanca"La intolerancia o laes una blasfemia contra el credo estadounidense", dijo Bush ante un público que rompió en aplausos. Su discurso se produjo horas antes de que en la Universidad de Floridaentre grandes medidas de seguridad."Nuestra identidad como nación -a diferencia de otras naciones- no está determinada por la geografía o la etnia, ni por la tierra o la sangre.", agregó el exmandatario. También ayer, el ex presidente el expresidente Barack Obama participó -por primera vez desde que dejó la Casa Blanca- en dos mítines de dos candidatos gubernamentales demócratas para darles su apoyo. "No podés dar esta elección, o ninguna, por ganada", dijo Obama, en referencia a las últimas presidenciales en las que nadie apostaba por la victoria del actual presidente, Donald Trump, frente a Hillary Clinton. Aunque no lo nombró expresamente, Obama también criticó el rumbo del país. "Algunas de las políticas que vemos ahora pensábamos que las habíamos dejado atrás. Quiero decir, esta gente parece de hace 50 años. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX", señaló.