DENUNCIÓ VIOLACIÓN Y AHORA ES ACUSADA DE INJURIAS Y CALUMNIAS

CENIDH: "HAY UNA CONTRADICCIÓN" EN LA JUSTICIA DE NICARAGUA

La audiencia contra injurias y calumnias contra Cinthya continuará el martes 14 de noviembre a las 9:00 a.m. en los Juzgados de Managua.

Este viernes la Juez Cuarto Local de lo Penal de Managua, Alia Dominga Ampié ha admitido una querella por supuestasquien denunció en las redes sociales un sujeto quien presuntamente la violó bajo los efectos de una sustancia que le dio mientras estaban en un discoteca en el departamento de Granada, hace cuatro años. La acusación que fue interpuesta por el supuesto violador llegó a los Juzgados de Managua antes que la denuncia que laprosperara, algo que ha causado repudio en diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y los derechos de las mujeres.La joven denunciada ha lamentado la decisión de la juez Dominga y catalogó el hecho comoa sus derechos humanos. "Es una falta de respeto que en mi calidad de sobreviviente de abuso sexual del tipo que me está demandando, la jueza Dominga Ampié no le haya dado seguimiento a mi caso", lamentó Zeledón, quien hasta el momento indicó que está a la espera de que llegue la notificación para comparecer en la denuncia que interpuso primeramente en contra del supuesto violador. "Yo lo que quiero es cárcel para él, porque un criminal no puede andar suelto por ahí. menos un criminal sexual", ha agregado la joven. https://twitter.com/donatelonica/status/921480044240830466Según la fémina, el Ministerio Público tiene en sus manos una capturas de pantalla como pruebas de la "injuria y calumnia", donde ella denuncia al presunto violador en su cuenta personal de Facebook. El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien está dando acompañamiento a la joven en esta denuncia ha indicado que ve una contradicción entre las autoridades pues quienes Cinthya, "y la Policía Nacional investiga su denuncia de fondo", mientras que "el señalado por la violación, aparece ahora como el querellante y ofendido, aquí ya hay una contradicción". "La joven que hizo la denuncia es la que está sentada en el banquillo de los acusados, cuando concluyan la investigación ¿contra quién se va a ejercer acción penal, contra las víctimas?, ¡es una contradicción en el orden de la ciudadanía, de los derechos de los humanos!", dijo Carrión.Gonzalo Carrión. Asesor legal del Cenidh | Donaldo Hernández | 100% NOTICIAS Según Cinthya, ella conoció al presunto violador un 25 de diciembre del año 2012, por medio de una amiga que se lo presentó, "luego le pidió mi contacto por Skype y comenzamos a conversar". Los hechos habríacuando el sujeto la invitó a salir a un bar de Granada y presuntamente el hombre le dio un trago y después de eso la habría violado. "No recuerdo muchas cosas. Solo pequeños detalles. Solo secuencias.. esos recuerdos me han torturado durante muchos años", lamentó.