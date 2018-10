GOBIERNO DE NICARAGUA PRESENTA ADHESIÓN AL ACUERDO DE PARÍS

11:15 a.m.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este lunes, la entrega del documento ante la Organización de las Naciones Unidas, por adhesión al Acuerdo de París. En el, la primera dama explicó que el acuerdo todavía no estaba, ya que por un tiempo atrás Nicaragua lo catalogó como “insuficiente”. El documento está suscrito por la pareja presidencial, y detalla el compromiso de Nicaragua ante las disposiciones de dicho acuerdo.“Ahora lo suscribimos en atención sobre todo a que es el único instrumento que tenemos en el mundo que nos permite la unidad de intenciones y esfuerzos para enfrentar el Cambio Climático y los desastres naturales, enfrentarlos en mejores condiciones”, manifestó para cerrar el informe.1. Que el Acuerdo de París fue aprobado y abierto a la firma en Nueva York el 22 de Abril de 2016. 2. Que Nicaragua, en su momento, se abstuvo de firmar por razones que fueron claramente explicadas y fundamentadas. 3. Que la gran mayoría de los Estados tanto desarrollados como en vías de desarrollo, hemos asumido los Compromisos de unir y multiplicar esfuerzos frente al incremento de los Desastres Naturales con elevados costos, en la pérdida de Vidas y cada vez mayores daños materiales. De la misma manera, unimos esfuerzos para detener y reducir los altos niveles de contaminación que envenenan el Planeta. 4. Que el Acuerdo de París, a pesar de no ser el Acuerdo ideal, es el único Instrumento que permite en la actualidad, esa unidad de intenciones y esfuerzos.En nombre del Pueblo de Nicaragua, como Jefe de Estado y de Gobierno, declaro que el Gobierno de la República de Nicaragua, ante las razones ya expuestas y habiendo examinado dicho Acuerdo, se adhiere a él, y se compromete a cumplir fielmente sus disposiciones. En fe de lo cual, he firmado este Instrumento de Adhesión en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 20 de Octubre del Año 2017.