SEPARAN A SÁNDOR GUIDO DE LA PRESELECCIÓN DE NICARAGUA

Diez jugadores de béisbol fueron separados de la preselección de Nicaragua pues no rindieron durante los primeros fogueos que se hicieron previo a los juegos Centroamericanos que se realizarán en el país del 3 al 17 de diciembre, informó el mánager Julio Sánchez. Sánchez aseguró que Guido en las últimas apariciones no estaba rindiendo, y además expresó que hay que rejuvenecer la selección "Sándor Guido | Foto: Diario La Prensa | Cortesía La preselección de Nicaragua realizó su primer recorte de 10 jugadores, estos son los que al momento no seguirán en el grupo de seleccionados: Sándor Guido,Edgard Montiel, Javier Robles, Emmanuel Meza, Norlando Valle, Ronald Garth, Jose Elías Villegas, Berman Espinoza, Ernesto Glasgow y Esteban Pérez. Los ajustes se realizan como parte de laante los juegos Centroamericanos donde el país será anfitrión. El mánager del equipo ha asegurado que no se podía confiar porque Costa Rica está bien preparado, al igual que los otros países.

