BYRON JEREZ RETA A ALEMÁN: "YO PUEDO PROBARLES QUE EL DINERO CONGELADO EN PANAMÁ ES DEL ESTADO"

MARÍA FERNANDA FLORES LE RESPONDE A JEREZ

El diputado de la Alianza por la República (APRE),de Nicaragua y luego fue absuelto, arremetió este martes contra su antiguo aliado político Arnoldo Alemán, y su esposa, María Fernanda Flores a propósito de la polémica por un dinero supuestamente congelado en Panamá al expresidente liberal. "Yo nunca he querido emplazar a nadie, pero ya que el otro día la esposa del doctor Alemán le preguntó a uno de los periodistas que averiguara que a dónde estaba el dinero (supuestamente extraído al pueblo de Nicaragua), entonces yo públicamente los emplazo a que nos sentemos delante del pueblo, delante de los medios de comunicación y que ellos les prueben al pueblo que el dinero que les, dijo Jerez.Asimismo indicó estar de acuerdo con lo que dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo en un comunicado en donde señala que "lo fue estafado al pueblo debe regresar al pueblo". "Yo si puedo probarles que el dinero que le fue congelado (a Alemán) es dinero del Estado de Nicaragua", agregó Jerez, director de la DGI en tiempos de Arnoldo Alemán. Al respecto la diputada liberal María Fernanda Flores aseguró que no se iba a "rebajar a los niveles del señor Jerez"."No me voy a bajar los niveles del señor Jerez, ni me pondré al dime que te diré. Mi conciencia y mi respuesta están limpias y mi análisis solamente es al pueblo de Nicaragua; el pueblo es inteligente y ellos juzgan y el actuar de él (Jerez) deja mucho qué desear. No me rebajo a nivel de él", contestó la exprimera dama.Elcongelado a Alemán en Panamá surge luego de que el diario La Prensa de ese país publicara una nota indicando que Nicaragua solicitó al Juzgado Tercero Penal de Panamá, levantar las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de Alemán por 996 mil dólares. El expresidente Arnoldo Alemán reaccionó el mismo día en una entrevista exclusiva que dio a 100% NOTICIAS indicando que no tiene ni un peso en Panamá y agregó que no ha realizado ninguna gestión para que se le devuelva el dinero."No tengo nada qué ver de ese dinero en Panamá. Estoy preocupado porque dice la Procuraduría que tengo un millón, ando buscándolos", dijo de forma sarcástica el exmandatario.

