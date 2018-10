FAD INSISTE EN FALTA DE TRANSPARENCIA ELECTORAL

En la foto Violeta Granera, miembro del FAD | Foto: Donaldo Hernández

Un informe de la organización políticaha señalado que no hay condiciones para las elecciones municipales que se realizarán este 5 de noviembre y además afirman que la presencia de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), no garantiza transparencia en el proceso. Según los opositores sin partido, eny organizarse pues hay "discrecionalidad en el procedimiento departidarias que conlleva al condicionamiento político del resultado de estos procesos. "Si bien se autorizaron dos nuevos partidos, se continuó manejando bajo criterios políticos, sin tramitar la personería jurídica de otros solicitantes y manteniendo bloqueados los reclamos legales del MRS y el PAC a fin de excluir al FAD", dice parte del monitoreo de los políticos. Violeta Granera, miembro del FAD y excandidata a la vicepresidencia de Nicaragua de la Coalición Nacional indicó que no hay ninguna posibilidad para que el voto popular sea respetado en el país "y la llegada de la OEA no representa el cambio para nosotros". Al respecto Edgar Matamoros, Coordinador Nacional de la MUD, aseguró que esperará ver a ese organismo que llaman al no voto "a ver si no se andan candidateando en el 2021", que se realizarán los comicios presidenciales.

