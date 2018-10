04, Noviembre, 2017 04, Noviembre, 2017 10:30 a.m. 10:30 a.m.

RICARDO "EL MATADOR" MAYORGA NO PROMETE RETIRARSE DEL BOXEO

Pese a que Ricardo “El Matador” Mayorga previo a la pelea que sostuvo este viernes contra el ruso Andrey Sirotkin, había sentenciado que si perdía era señal de “colgar los guantes y decirle adiós al deporte”, este sábado el pugilista ha indicado en su cuenta de Facebook que la pensaría para retirarse del deportes pues "son miles" quienes lo quieren ver en el ring de boxeo. Aquí estoy "cargando baterías para emprender vuelo mañana gracias a Dios y a todos (por) los mensajes de fuerza y de apoyo (que me han dado), para que no me retire; lo voy a pensar, sé que son miles los que aún me quieren ver en el ring y no quiero defraudarles", escribió en púgil en su página de Facebook. Mayorga perdió por nocaut técnico la pelea que sostuvo este viernes contra el ruso Andrey Sirotkin, dilucidando así toda esperanza de resurgir en el boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) había advertido que Mayorga no contaba con las condiciones para la pelea pues su edad era muy avanzada, mientras que el ruso llevaba invicto 13 victorias. 100% NOTICIAS intentó comunicarse con la representante de Búfalo Boxing, Ruth Rodríguez pero no respondió nuestros mensajes en Facebook para confirmar o negar la información.